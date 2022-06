Quatro efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) fortemente indiciados por corrupção e recebimento indevido de valores foram colocados em prisão preventiva depois de apresentados a primeiro interrogatório judicial pelo Ministério Público (MP), no município do Lubango, província da Huíla, soube esta quarta-feira, 15, o Novo Jornal, de fonte do SIC-Huíla.

Os arguidos, segundo apurou o Novo Jornal, estão colocados nos Departamentos de Operações (DO) e Crime Organizado (CO) no município do Lubango.

"O Ministério Público apresentou a primeiro interrogatório judicial quatro oficiais SIC-Huíla, fortemente indiciada pela prática dos crimes de corrupção e recebimento indevido de valores na ordem de 12 milhões de Kwanzas, após ilibarem um criminoso com diversas pesagens pela polícia e com cadastro pesado de burlas e furto informático no seguimento de arquivamento de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no Lubango", descreveu a fonte do SIC-Huíla.

Segundo a fonte, a detenção aconteceu depois de uma cidadã, que terá sido burlada pelo criminoso, notar que o delinquente estava em liberdade e a circular na via pública mesmo após diversas queixas-crime.

Face a esta situação, no seguimento de outra denúncia, outro grupo de operacionais do SIC-Huíla deteve o criminoso, que, após a detenção, revelou em depoimento que estava em liberdade porque pagou para arquivar o mandado de detenção que pesava sobre si e estaria ilibado do crime de que estava ser acusado.