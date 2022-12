A detenção da associação criminosa ocorreu quando o grupo assaltou a residência de um idoso, levando uma viatura de modelo Hilux, em acto continuo. Não satisfeitos, sequestraram o homem que abandonaram numa das ruas do município do Chipindo.

O porta-voz do SIC-Huíla, Segunda Quitumba, disse que quando os homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 37 anos, entraram na casa, a vítima estava a dormir, mas com o barrulho dos assaltantes despertou do sono e deparou-se com os cinco cidadãos mascarados, que o amarraram, lhe roubaram 40 mil kwanzas e se apropriaram da sua viatura, com recurso a uma arma AKM. Posteriormente colocaram-no no carro, abandonando-o pouco tempo depois na via pública.

Após ser abandonado na rua, o lesado desamarrou-se, e dirigiu-se ao comando municipal do Chipindo, que entrou em contacto com o SIC-Matala, tendo sido feita uma investigação em volta do caso que terminou com a detenção da associação de criminosos provenientes do Huambo, a apreensão da arma e a recuperação do veículo.