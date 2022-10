O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Huíla deteve um grupo criminoso constituído por cinco pessoas e liderado por dois efectivos, um da Polícia Nacional (PN) e outro das Forças Armadas Angolanas (FAA), no município de Caconga. Também na província da Huíla, mas no Lubango, foi detido um homem por ter assassinado a mulher e o amante, no interior de uma obra, após o marido da vítima ter descoberto a traição da mulher.

O grupo criminoso, liderado pelos efectivos da PN e das FAA, foi detido depois de assaltar a um armazém de venda de bebidas, propriedade de um cidadão de nacionalidade guineense, de onde roubaram um cofre que continha 8,3 milhões de kwanzas.

Segundo uma nota do porta-voz do SIC na Huíla, Segunda Kitumba, foram ainda detidas duas pessoas no Lubango, implicadas no crime de burla. Trata-se de um homem, de 25 anos, e de uma mulher, de 56, funcionários do Instituto Nacional de Habitação da Huíla, que, em Fevereiro, receberam um milhão de kwanzas de uma cidadã, com a promessa de lhe atribuírem uma residência na Centralidade da Quilemba.

Os detidos já se encontram sob custódia do Ministério Público.