Uma mulher foi detida pelo Serviço de Investigação Criminal na Huíla (SIC) pelo seu envolvimento no rapto de uma menor de três anos no bairro Valódia. Huíla. Polícia está a investigar se foi um caso isolado ou se já houve outros raptos

A informação foi avançada pelo porta-voz do SIC-Huíla, Segunda Quitumba, que esclareceu que duas mulheres raptaram a menor, mas apenas uma foi detida. Do grupo faz ainda parte um homem que se encontra em parte incerta.

De acordo com Segunda Quitumba, a menor de três anos foi sequestrada quando brincava com duas outras crianças numa das ruas do bairro Valódia.

As mulheres deslocaram-se até àquele lugar, deixando o homem em casa, e depararam-se com as crianças a brincar na rua. Aproximaram-se, uma delas distraiu as meninas mais velhas, de sete anos, enquanto a outra se encarregou de levar a de três.

Depois de as outras meninas se aperceberem que a mais pequena foi sequestrada, dirigiram-se até à casa da mãe da vítima, que de imediato se deslocou ao SIC, para participar do caso.

Quando o SIC recebeu os dados necessários da criança raptada, desencadeou uma investigação, contando sobretudo com os taxistas, sendo que um deles terá reparado nas mulheres e na menor que transportou.

"No dia seguinte, após as mulheres passarem uma noite com a pequena em casa do comparsa, uma delas (a detida) viajou para o município de Chicomba, onde, já no seio familiar, a sua irmã ficou surpreendida com a criança que ela levava e denunciou-a de imediato às autoridades, afirmando que a sequestradora nunca teve filhos", contou o porta-voz do SIC-Huíla ao Novo Jornal.

Depois da denúncia efectuada pela irmã da implicada, o SIC deteve-a e devolveu a criança aos pais biológicos. O porta-voz do SIC-Huíla garante que estão em curso diligências para localizar os dois comparsas que se encontram foragidos e para perceber se se trata de um caso isolado ou se o grupo se dedica ao rapto de menores.