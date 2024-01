O Serviço de Investigação Criminal na Huíla (SIC) deteve o diretor do gabinete do administrador da administração municipal de Cacula e o secretário geral, por má gestão e desvio de bens públicos.

Os gestores públicos vão responder pelos crimes de peculato, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influência, abuso de poder e participação económica em negócios, segundo o SIC-Huíla.

A detenção resultou de uma investigação em torno de um processo-crime sobre a gestão da administração, onde foi possível verificar o envolvimento destes dois gestores públicos nestes crimes.

Depois dos dois funcionários públicos se aperceberem do mandato de captura, preparavam-se para fugir para o exterior de Angola.

Os acusados agora detidos, de acordo com as autoridades, foram encaminhados para o juiz de garantia junto do Tribunal da Comarca do Lubango, onde serão responsabilizados criminalmente.