A TAAG e a IBERIA assinaram um acordo de code-share e interline, o que permite à subsidiária espanhola do grupo IAG dar início à comercialização de bilhetes para os destinos da rede TAAG via Luanda, reforçando as ligações entre África e Europa, através da rota Luanda-Madrid, inaugurada a 27 de Junho de 2022.

Em comunicado, a companhia aérea nacional informa que já havia iniciado a venda de bilhetes para destinos IBERIA via Madrid aquando da abertura da rota, sendo que, em reciprocidade, a IBERIA inicia agora a comercialização de destinos TAAG via Luanda através do seu sítio online www.iberia.com e nas agências de viagens.

A IBERIA já "oferece" dois voos directos por semana entre Madrid e Luanda, operados desde Junho pela TAAG num Boeing 777-300ER, que pode acomodar 12 passageiros de primeira classe, 56 em classe executiva e 228 em económica.

As partidas de Luanda acontecem à quinta e ao domingo, às 21h00, para aterrar no dia seguinte às 05:20 em Madrid. Os voos de regresso de Espanha são à segunda e sexta-feira, às 22:55, para chegar a Luanda no dia seguinte, às 05:20.

Nenhuma outra companhia aérea está presente neste eixo, sendo a capital angolana também servida a partir da Europa pela Air France, Brussels Airlines, Lufthansa e TAP Air Portugal.

Para além destes voos directos entre Madrid e Luanda, os clientes da empresa da aliança Oneworld poderão fazer ligações de Luanda com Cidade do Cabo e Joanesburgo, na África do Sul, Windhoek, na Namíbia, e Maputo, em Moçambique.

Paralelamente, a TAAG vai oferecer aos seus clientes ligações via Madrid em voos da IBERIA para Barcelona, ??Porto, Amesterdão, Bruxelas, Genebra, Zurique, Roma e Milão.

A partir do dia 1 de Novembro será adicionado mais um vôo, totalizando três frequências semanais.