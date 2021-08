O Serviço de Investigação Criminal (SIC) já identificou três dos 10 indivíduos que assassinaram um segurança durante um assalto a uma carrinha de transporte de valores na via Expressa. Os assaltantes, para além de matarem o condutor da viatura a sangue frio, roubaram mais de 50 milhões de Kwanzas. Um dos meliantes foi deixado para trás pelos restantes e foi espancado pela população no local, acabando por perder a vida no hospital.

A informação foi avançada ao Novo Jornal por fonte do Serviço de Investigação Criminal, durante a apresentação dos resultados operacionais da "Operação Cacimbo", desencadeada pelo SIC-geral a nível nacional.

De acordo com o que foi contado ao Novo jornal, os seguranças encarregados do transporte do dinheiro reagiram ao assalto, tendo o condutor da viatura sido assassinado com dois disparos à queima-roupa na cabeça, "por um grupo de 10 assaltantes munidos de armas de fogo do tipo AKM-47".

Sem adiantar mais pormenores, por o caso estar em investigação, fonte do SIC explicou ao Novo Jornal que a polícia já está no encalço de três pessoas suspeitas deste roubo concorrido com homicídio.

A fonte contactada pelo Novo Jornal adiantou que o SIC está a seguir "algumas pistas credíveis" para chegar aos suspeitos, que se encontram em fuga.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal, Manuel Halaiwa, disse que o caso está ser investigado e escusou-se a falar mais sobre o caso que chocou a cidade de Luanda durante o dia de ontem, esclarecendo apenas os resultados da Operação Cacimbo.

"Deixem a investigação trabalhar, em tempo oportuno o caso será esclarecido ", apontou, sublinhado que o SIC-geral, ao longo do período de 2 de Julho a 12 de Agosto, realizou 811 micro-operações que permitiram o esclarecimento de 1.588 crimes de natureza diversa, "que culminaram com a detenção de 2.735 elementos.