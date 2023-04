A Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE) vai submeter aos órgãos de justiça vários processo de certificação de dívida atrasada sobre os quais existem suspeita de ilegalidades e entre as entidades visadas nos processos encontram-se vários governos provinciais e empresas de fornecimento de bens e serviços ao Estado.

Os processos, avança ainda a IGAE, estão prontos a serem entregues aos órgãos de justiça, à Procuradoria-Geral da República (PGR) e aos Serviços de Investigação Criminal (SIC), por serem as entidades de investigação.

Os inspectores da IGAE garantem que só de irregularidade foram notados nos processos de certificação da dívida atrasada mais de 44 mil milhões de kwanzas, disse Adilson Paixão, chefe do departamento de compliance da direcção inspectiva, transparência e combate à corrupção da IGAE, à Rádio Nacional de Angola (RNA), embora sem frisar a quantidade de processos que serão entregues aos órgãos de investigação.

"Vamos passar os processos de certificação da dívida atrasada aos órgãos de polícia para poderem investigar as irregularidades que nós detectamos e que estão em torno de 44 mil milhões de kwanzas", explicou o chefe departamento de compliance da direcção inspectiva, transparência e combate à corrupção da IGAE, em declarações ao programa "Azimute", da RNA.

Segundo este responsável, estão em causa os sectores de fornecimentos de bens e serviços e da gestão pública do Estado, com maior realce para os governos provinciais que são maiores suspeitos de cometerem Ilicitudes.

"No sector da gestão pública estão muitos governos províncias. Muitos mesmo", afirmou.

Adilson Paixão destacou os ganhos alcançados com a entrada da IGAE no processo de certificação da dívida atrasada e salienta que este organismo já remeteu ao Ministério das Finanças mais de 100 processos que permitiu poupar mais de 26 mil milhões de kwanzas.

De recordar que o processo de validação e certificação de atrasados, contraídos fora do Sistema de Gestão Financeira do Estado, passou a ser responsabilidade da IGAE em 2021, após a extinção do Grupo Técnico de Apoio ao Credor do Estado (GTACE).