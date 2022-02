Os bispos católicos angolanos concluíram a sua assembleia plenária que teve lugar em Benguela com um alerta vincado para a pobreza extrema que avança no País, o desemprego que ameaça a vida de milhões de famílias e a erosão dos costumes e hábitos salutares.

A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), no epílogo da sua primeira assembleia de 2022, que terminou ao final do dia de segunda-feira, 07, e que durou uma semana, onde já tinham deixado alguns recados revestidos de preocupação pelo clima pré-eleitoral no País, advertindo para a necessidade de garantir eleições "livres, justas e transparentes", vem agora dedicar a sua atenção ao quadro social em continuada degradação.

Na síntese dos trabalhos que os prelados angolanos desenvolveram na última semana, fica clara a sua preocupação com a "pobreza assustadora" que se avoluma, a perda de poder de compra que põe em risco milhões de pessoas, o desemprego que desestrutura a vidas das famílias e a "degradação de hábitos e costumes" que dilacera a vida em comunidade.

No comunicado que resume os sete dias de trabalho dos bispos angolanos em Benguela, é ainda dito de forma vincada que existe um vazio de diálogo entre os partidos e a sociedade que se alarga dia após dia e elevada intolerância entre os diversos actores da sociedade civil e políticos.

No texto, lido pelo pelo porta-voz da CEAST e bispo da diocese de Cabinda, Belmiro Tchissengueti, no final do encontro, citado pela Lusa, é dito que "épreciso muita ponderação e diálogo e tudo deve ser feito para que os partidos não sejam mais importantes do que a nação".

Neste documento, a CEAST volta a apelar a que o Executivo declare o estado de emergência no sul do País, bem como noutras regiões onde a fome e a seca atacam as populações, com o fito de abrir a porta à ajuda internacional, um ponto que a igreja católica angolana tem repetido ao longo dos anos, alegando que o País é parte dessa comunidade internacional e que deve pedir a ajuda aos seus pares numa situação desta gravidade.

"Justamente com esta participação nessas organizações, sendo elas multilaterais, em momentos de dificuldades, podemos fazer recurso a tais organizações, mas claro que para ter acesso aos recursos dessas organizações internacionais é preciso que haja uma declaração de um Estado de Emergência específico e no caso concreto estamos a ver que a fome está de facto muito acentuada", disse o porta-voz da assembleia, citado ainda pela Lusa.

Sobre o momento político no País, com eleições marcadas para Agosto deste ano, o prelado referiu que a democracia contribui para o bem da nação, devendo dirigentes e cidadãos ter um alto sentido de responsabilidade, apelando a um investimento na educação cívica dos cidadãos, evitar o absentismo, pautar pela honestidade, transparência e justiça de todo o processo.

"A campanha eleitoral será melhor se houver respeito mútuo sem fanatismos, devemos ser construtores de pontes e não de muros", apelou.