Polícia conclui ter havido duas mortes no conflito que opôs operacionais da corporação e membros da Igreja "A Luz do Mundo", mas populares falam em oito. Essa é a segunda vez que uma abordagem da Polícia a fiéis da igreja de Kalupeteka deixa um rasto de destruição e mortes. No confronto de 2015, as autoridades contabilizaram 22 óbitos, já a oposição falava em pelo menos mil vítimas mortais.

Fiéis da Igreja Adventista do 7.º Dia "A Luz do Mundo" e operacionais da Polícia Nacional adstritos ao Comando Provincial do Huambo voltam a travar uma "batalha campal", oito anos após o primeiro confronto entre as duas organizações, ocorrido em 2015.

O mais recente conflito ocorreu na aldeia do Uchia, comuna do Lunge, província do Huambo, no domingo, 02, resultando, segundo as autoridades, em dois mortos entre os membros da referida entidade religiosa fundada por José Julino Kalupeteka, mas populares falam em oito, sendo sete membros da Igreja "A Luz do Mundo" e um da Polícia.

De acordo com testemunhas, o confronto deu-se quando agentes da Polícia se deslocaram à zona, com vista a libertar um soba que se encontrava alegadamente cativo às mãos dos servos de Kalupeteka.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/