Depois de uma "decisão conciliatória promovida pelo Estado angolano", em que a Igreja Universal do Reino de Deus passaria a chamar-se Igreja do Reino de Deus em Angola (IRDA), esta organização religiosa convocou para sexta-feira, 12, a realização de uma assembleia-geral para eleger novos órgãos sociais.

«Segundo o presbítero-geral, bispo Alberto Segunda, que falava esta quinta-feira, 11, em conferência de imprensa, o que Governo deu três meses para a realização desta assembleia para pôr fim à crise na igreja universal.

"A intervenção do Estado angolano não foi apenas oportuna, mas necessária, para se pôr um fim ao clima de incerteza que a Igreja Universal vivenciava", afirmou o bispo Alberto Segunda.

Segundo ele, este esforço do Governo angolano "deve ser considerado por todos como símbolo da paz, unidade entre os irmãos da mesma fé".

"As circunstâncias vivenciadas no passado servem como elemento para reflectir e evitar cenários iguais no futuro", acrescentou, considerando a assembleia geral como "o começo de uma nova etapa para todos os membros da Igreja Universal".

Referiu que como parte do cumprimento do acordo (ala angolana e ala brasileira), foi convocada uma assembleia geral para o dia 14 de Janeiro, onde participaram todos os membros da igreja para a eleição de novos órgãos sociais.

Apesar deste esforço, segundo apurou o Novo Jornal, a ala angolana, liderada pelo bispo Valente Bizerra, mostrou-se indisponível para participar nesta assembleia.

"A direcção da Igreja, no momento próprio, vai convocar uma assembleia-geral com vista a adoptar o novo nome e a eleição de novos corpos sociais", salienta-se no comunicado, assinado pelo bispo Valente Bizerra Luís.

Em Setembro do ano passado, as alas brasileira e angolana tinham anunciado uma "decisão conciliatória promovida pelo Estado Angolano", que reconhecia Alberto Segunda como líder da organização, que passaria a chamar-se Igreja do Reino de Deus em Angola (IRDA).

A IURD em Angola mantém um conflito há vários anos, com uma liderança bicéfala dividida entre a ala reformista, dita angolana, chefiada por Valente Bizerra Luís, e a ala brasileira, fundada pelo brasileiro Edir Macedo, liderada actualmente pelo também angolano Alberto Segunda, que substituiu no cargo o brasileiro Honorilton Gonçalves, condenado pelos crimes de violência física e psicológica a três anos de pena suspensa.