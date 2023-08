Na semana passada, 110 crianças foram agredidas fisicamente por familiares ou vizinhos em Angola. Segundo a direcção do Instituto Nacional da Criança (INAC), o Serviço de denúncia SOS recebeu 456 queixas de violência contra a criança, com destaque para o abuso sexual, exploração de trabalho infantil e fuga à paternidade.

As ocorrências foram registadas nas províncias de Luanda, Benguela, Cunene, Bengo, Moxico, Kwanza-Norte, Namibe, Lunda-Sul, Malanje, Lunda- Norte, Huila, Uíge, Kwanza-Sul e Zaire.

Em Luanda, por exemplo, no município de Talatona, uma criança de oito anos foi brutalmente espancada pelo pai, que já foi encaminhado para o gabinete municipal da acção social.

Na província de Malanje, duas meninas de 12 e 14 anos foram abusadas sexualmente pelo padrasto. De acordo com a denúncia efectuada pelas vítimas ao INAC, trata-se de uma prática recorrente.

Na província do Zaire, quatro menores foram igualmente violadas neste período, tendo um dos casos ocorrido no município do Kuimba, onde foram vítimas duas crianças de três e seis anos. No segundo caso, duas meninas de 13 e 16 anos foram abusadas por dois vizinhos que se encontram foragidos.