O Instituto Nacional da Criança (INAC) está avaliar a proposta da não admissão de trabalhadores com doenças infecciosas nos centros de acolhimento a nível do País, no sentido de prevenir que as crianças corram riscos.

Estas declarações foram avançadas nesta sexta-feira, 25, em Luanda, pelo director nacional do INAC, Paulo Kalesi, na apresentação da proposta do regulamento sobre as condições técnicas para a instalação e funcionamento dos centros de acolhimento de crianças em situação de risco.

O evento contou com a presença da direcção do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher e responsáveis de vários centros de acolhimento, cujo objectivo principal é reforçar o sistema de protecção e desenvolvimento integral das crianças.

Vários aspectos inerentes às crianças foram discutidos no encontro, dentre eles o objectivo de cada centro proporcionar ensino geral e técnico, atendimento por faixa-etária e requisitos novos para admissão de trabalhadores nos lares de acolhimento.

O director nacional do INAC explicou que o diploma em análise vai exigir que as instituições criem departamentos de serviços administrativos, socioeducativos, académicos e profissionais e área de saúde, de onde sobressai a exigência futura de garantir que as novas admissões não são de portadores de doenças infecciosas, embora subsistam dúvidas sobre se esta medida não choca com as disposições constitucionais do país.

Estes, por sua vez, terão 24 meses para criarem todas estas condições, após aprovação e publicação do regulamento, e, se assim não o fizerem, serão tomadas medidas drásticas que podem culminar com o encerramento dos centros em causa.

E, por fim, a direcção do INAC exige que os lares de acolhimento devem de, no mínimo, ter um fundo de um milhão de kwanzas, de maneira a salvaguardar os direitos de saúde e alimentação das crianças.

Os responsáveis de alguns centros falaram ao Novo Jornal que vão trabalhar no sentido de atenderem as exigências do INAC, para melhorar as condições de vida das crianças.

"Vamos lutar para melhorar a realidade do centro, para ter pelo menos 50% daquilo que o INAC pede", assegurou o presidente da associação Terras de Amor, Rui Carlos Gonçalves.

Albertina Kapitango presidente do centro Não há Órfã de Deus, disse que, " a sua instituição não tem todos os departamentos que o INAC propôs, mas não vai medir esforços para criar as condições, para as crianças serem bem acolhidas".