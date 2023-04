Segundo o relatório semanal do Instituto Nacional da Criança (INAC), neste período registaram-se 345 denúncias de violência contra crianças, sendo que o órgão central recebeu 83 queixas, Zaire 16, Lunda-Norte 10, Bengo 11, Cunene três, Kwanza-Sul dois, Lunda-Norte 38, Namibe sete, Bié 34, Kuando Kubango 26, Huambo 41, Kwanza-Norte sete, Benguela 12, Huíla 12, Cabinda sete, Malanje 22, três no Moxico e 17 na Lunda-Sul.

Foram ainda registada 122 casos de fuga à paternidade, 63 de exploração de trabalho infantil e 23 ocorrências de abuso sexual, sendo a província de Luanda o epicentro dos acontecimentos.

No município de Luanda. por exemplo, uma adolescente de 14 anos foi violada pelo seu pai de 40 anos, que segundo as declarações dos familiares, o homem tem cometido este acto com a menina desde os seus seis anos de idade e a direcção do INAC encaminhou-o para o Comando Municipal de Luanda da Polícia Nacional.

E na província do Huambo, uma menor de 11 anos foi abusada sexualmente pelo vizinho, que aproveitava a ausência da mãe da menina na casa, para a consumação do acto. Este caso foi encaminhado para o Serviço Provincial do INAC no Huambo.