A província de Luanda continua a liderar a lista das províncias com mais registo de episódios de violência contra crianças, aparecendo Benguela logo a seguir, revela o relatório semanal do Instituto Nacional da Criança (INAC).

Na última semana, por exemplo, o INAC recebeu um total de 240 denúncias de violência contra crianças, sendo que 63 casos ocorreram em Luanda, 34 casos em Benguela e as 143 queixas estão subdivididas entre as províncias do Cunene, Kwanza-Norte, Namibe, Uíge e Zaire.

Neste relatório semanal, a direcção do INAC aponta o caso de violência física como o mais ocorrido no período, com um total de 93 queixas e de seguida está a fuga à paternidade com mais de 65 ocorrências.

Depois surgem as ocorrências de exploração de trabalho infantil com 19 casos e 15 queixas de abuso sexual, que sucederam nas diferentes províncias de Angola.

No município de Viana, duas crianças de 6 e 9 anos sofriam agressões físicas praticadas pelo pai, que também abusava delas sexualmente, tendo o caso sido encaminhado para o serviço provincial do INAC.

Já em Benguela uma menor de 12 anos foi abusada sexualmente pelo seu tio de 60 anos, que a aliciava com 250 kwanzas para conseguir consumar o acto.

O INAC aconselha as pessoas a denunciarem todo acto de violência contra a criança, ligando o 15015 ou dirigir-se a uma esquadra da polícia.