Estas denúncias foram registadas com mais regularidade nas províncias de Luanda, Benguela, Bengo, Bié, Kwanza-Norte, Cunene, Kuando-Kubango, Namibe, Huambo e Zaire.

Durante este período, a cidade de Luanda liderou a lista de queixas de violência contra crianças.

Agressão física, com 388 denúncias, fuga à paternidade, com 301 casos, exploração infantil, com 129 queixas, e abuso sexual, com 69 casos, foram registados em todo o País.

Tendo em conta os casos que houve no último mês, a direcção do INAC apela à responsabilidade de todos, no sentido de proteger as crianças contra qualquer atitude de violência.