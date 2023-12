Semanário Novo Jornal

INAC recebe mais de 13 mil queixas de violação dos direitos da criança de Janeiro a Outubro

O Instituto Nacional da Criança (INAC) registou, de Janeiro a Outubro do corrente ano, em todo o País, um total de 13.055 denúncias de casos de violência contra a criança. Os dados, revelados em exclusivo ao Novo Jornal pela directora-geral adjunta do INAC, Elisa Gourgel, colocam a fuga à paternidade (4.733), a violência física (1.720), o trabalho infantil (1.567) e a violência sexual (993) no "top" das queixas recepcionadas em 10 meses por via de denúncia telefónica e de forma presencial.