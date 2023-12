De acordo com o relatório semanal do INAC, as queixas foram registadas nas províncias de Benguela, Luanda, Huila, Malanje, Lunda-Sul, Huambo, Bié, Bengo, Namibe, Cunene, Lunda-Norte, Zaire, Cabinda e Kuando Kubango.

Quanto aos casos recebidos, 169 foram de fuga à paternidade, 77 de agressão física, 59 de exploração de trabalho infantil, 28 de negligência e abandono de crianças, 14 de abuso sexual e um caso de acusação de prática de feitiçaria.

O relatório refere ainda que a província de Benguela foi o epicentro dos casos de violência contra crianças, com 61 ocorrências. A seguir foi Luanda, com 56 queixas.

Na Província de Benguela, uma menina de 14 anos foi abusada por um cidadão de nacionalidade chinesa, de 60 anos, numa hospedaria situada no município da Catumbela. O homem já se encontra detido.

No município do Icolo e Bengo, Luanda, uma criança de oito anos foi brutalmente espancada pela mãe, tendo sido socorrida pelos vizinhos que arrombaram a porta para salvá-la das garras da progenitora, que foi levada para o Comando Municipal da Polícia Nacional (PN).

Já em Malanje, um homem de 29 anos abusou sexualmente de uma menor de 10 anos, no bairro Canambua, município sede. Até ao momento, o acusado encontra-se em parte incerta.

Segundo a instituição, todos os casos registados,foram encaminhados para as autoridades locais, e, em casos de violência contra a criança, a direcção do INAC apela às populações no sentido de denunciar as situações através da linha 15-0-15.