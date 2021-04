Pacientes com problemas de rins, que abdicaram do regresso a Angola, descrevem condição de pedintes em Portugal. Executivo viu reduzido significativamente número de doentes sob junta médica no exterior. Incapacidade de assistência médico-medicamentosa no País força recuo parcial no «repatriamento» de transplantados.

As autoridades angolanas falam numa "pontual gestão de evacuação" de doentes para o exterior, e pacientes, por sua vez, recorrem à incapacidade médico-medicamentosa do País para descrever o "claro recuo" do Executivo na medida que vigora desde Fevereiro último, consubstanciada no regresso forçado de doentes angolanos que se encontram sob junta médica, mormente em Portugal. É oficial: a Junta Médica Nacional autorizou o envio periódico a Lisboa de pelo menos três casos de transplantes de rins, pois Angola encontrou dificuldades de garantir uma assistência à altura.

"Dos doentes transplantados, são muito poucos os que regressaram ao País, não ultrapassando os seis. Estes aceitaram regressar neste repatriamento compulsivo para constatar se, de facto, há condições no País para a nossa assistência, e o que eles chegaram à conclusão - aliás são as nossas próprias autoridades que chegaram a esta conclusão - é que as condições não estão criadas", reporta, a partir de Lisboa, um angolano que beneficiou de transplante de rim e que preferiu permanecer em Portugal.

Conforme a fonte, outros mais de 40 transplantados que decidiram manter-se de «pedra e cal» em solo lisboeta alegam que tal firmeza se deve ao desejo de não quererem correr risco de vida, em virtude das condições sanitárias que o País "ainda oferece". Mas não é esse o entendimento das autoridades angolanas, que garantem que o País já oferece melhores condições de assistência médica a esta classe de pacientes e a outros doentes com patologias complexas.

