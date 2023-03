Um incêndio de grandes proporções causou a morte de seis membros da mesma família, durante a madrugada, na zona do "Pica-Pau", no distrito urbano do Rangel, município de Luanda. Presume-se que um curto-circuito esteja na origem do incêndio que atingiu a família do político António Venâncio, que tentou concorrer em 2021 à presidência do MPLA, soube o Novo Jornal.

O incêndio provocou a morte de uma mulher de 40 anos, com três filhos menores e dois sobrinhos. Entre os menores está uma criança de apenas um ano e meio.

Ao Novo Jornal, António Venâncio confirmou a tragédia que atingiu a sua família, tendo realçado que a mulher de 40 anos é sua sobrinha.

"Todos morreram no incêndio! Agora estamos junto das autoridades a tratar dos apoios com que podemos contar e nós, familiares, cumprimos com os nossos deveres", disse o político.

Segundo António Venâncio, na residência viviam oito pessoas. Seis delas morreram no incêndio.

"Fui surpreendido com esta desgraça mais trágica de sempre na minha família. Os meus sobrinhos e os meus netos acabam de falecer neste momento. Uma família inteira", lamentou o político que, em 2021, tentou concorrer com João Lourenço à liderança do MPLA.

O Novo Jornal soube que o incêndio começou por volta das 02:00 e os moradores extinguiram as chamas. Quando os efectivos dos bombeiros chegaram ao local, o fogo já estava vencido.

Faustino Minguês, porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), disse ao Novo Jornal que as vítimas foram socorridas pela população.

"Tudo aponta que as mortes foram por presumível inalação de substância tóxica. Mas vamos aguardar as investigações que irão determinar de facto as verdadeiras causas que estavam na origem", disse Faustino Minguês, porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.