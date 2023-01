O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou que está em curso a actualização da cartografia, até finais de 2023, para a definição e redefinição dos limites dos bairros do País, para o CENSO 2024.

O Recenseamento Geral da População e Habitação - CENSO 2024, diz o INE, compreende três fases, estando a primeira já em curso com a actualização cartográfica, contando com cartógrafos, informáticos e motoristas em todo o território nacional.

Segundo o INE, em comunicado divulgado esta terça-feira, nesta fase prevê-se dividir o País em cerca de 92 mil secções para efeitos de entrevistas aos agregados familiares.

A entidade responsável para produção e difusão de estatísticas oficiais em Angola refere também que para o ano de 2024, segunda etapa do recenseamento piloto, dar-se-á início à recolha de informações de modo digital, pela primeira vez, junto dos agregados familiares.

A terceira e última etapa do CENSO 2024 abrange a recolha completa, compilação, análise e publicação de dados demográficos e socioeconómicos e de todas as habitações e dos seus ocupantes no território angolano.

O Presidente da República criou, no início do mês, por despacho, uma comissão multissectorial para o CENSO 2024 coordenada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado.

O INE, órgão que conduz o segundo Recenseamento Geral da População e Habitação, após o primeiro realizado em 2014, estimou recentemente que Angola terá 35,1 milhões de habitantes em 2024.