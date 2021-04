O Banco de Poupança e Crédito (BPC) vai começar a perder o exclusivo do domicílio das contas dos pensionistas já a partir deste mês. As agências de atendimento do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) começaram a fazer o cadastramento dos reformados que fizeram anos nos meses de Janeiro e Fevereiro.

Os restantes pensionistas serão cadastrados de forma sequencial, sempre de acordo com o mês de nascimento. As alterações de conta serão efectuadas apenas presencialmente, nas agências de atendimento do INSS, durante o processo da prova de vida, que acontece igualmente no mês de nascimento dos aposentados.

A informação foi avançada pelo director-geral do INSS, Anselmo Monteiro, durante a apresentação do processo de alteração do cadastro de IBAN para pensionistas de reforma e sobrevivência.

Anselmo Monteiro acautelou, no entanto, que os pensionistas que tenham dívidas para com o BPC, não vão poder fazer a migração sem antes resolverem a situação.

A aprovação da migração de banco é feita com base no Bilhete de Identidade e num comprovativo com as novas coordenadas bancárias, documentos a ser apresentados nas agências do INSS, que passam a estar abertas das 8h00 às 12h00 de sábado para o cadastramento.

A medida é o cumprimento de uma ordem do Governo, que solicitou, em Novembro de 2018, ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), que iniciasse negociações com outros bancos para a gestão das contas dos reformados e de outros beneficiários de prestações sociais.

Este novo procedimento vai permitir ao INSS actuar como um banco virtual, executando operações de remuneração ou ordenando-as aos bancos comerciais escolhidos pelos pensionistas.