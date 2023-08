Antes de serem detidos os quatro homens alugavam os veículos por quatro dias, pagando um valor total de 400 mil kwanzas para usufruírem das viaturas topo de gama, que pertenciam a uma empresa rent-a-car no município do Cazenga.

Segundo o SIC, passado o tempo celebrado no acordo, os cidadãos não mais devolviam as viaturas como estava combinado.

Fernando Carvalho, porta-voz do SIC Luanda, disse aos jornalistas que a quadrilha descaracterizava as viaturas com a ajuda de um pintor, integrante da mesma quadrilha, que alterava a cor original dos Land Cruiser (preto), para (azul escuro) e posteriormente comercializavam-nas.

Conforme o SIC, este era o modus operandi dos integrantes do grupo que se faziam passar por clientes, detentores de uma empresa promotora de vendas, com escritórios localizados no Projecto Nova Vida, "dando, à posteriori, destino incerto aos veículos alugados. Desta acção, foi possível recuperar duas viaturas, bem como uma pistola".

Os detidos foram já presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantias, que aplicou, como medida, a prisão preventiva", contou o porta-voz do SIC.