Gabinete do presidente do TS rejeita, por hora, readmitir o juiz Agostinho Santos, como determina um acórdão da Câmara do Cível da referida entidade judicial, sublinhando que a decisão só deverá ser exequível após o caso ter transitado em julgado. Para fontes ligadas ao magistrado, houve abuso de poder, mas, para diferentes juristas, o gabinete de Joel Leonardo pode ter agido nos marcos da lei, caso a requerida não tenha sido notificada ou tenha recorrido da decisão.

O juiz-conselheiro do Tribunal Supremo, Agostinho Santos, que no início da semana manifestou o desejo de voltar a exercer as suas anteriores funções na passada terça-feira, 09, em cumprimento de um acórdão da Câmara do Cível da referida entidade judicial, continua afastado do organigrama daquele tribunal, tudo porque o gabinete do juiz-presidente rejeitou a sua readmissão, sublinhando aguardar por uma decisão definitiva.

"(...). Cumpre-me o dever de comunicar que o cumprimento da referida decisão (suspensão da demissão), resultante do procedimento cautelar, em relação ao processo supracitado, fica condicionado ao trânsito em julgado da mesma, nos termos da Lei Processual Civil, por força do artigo 4.º, da Lei 33/22, que aprova o Código de Processo do Contencioso Administrativo, pelo que vossas excelências deverão aguardar", lê-se no ofício 241 do gabinete do presidente do Tribunal Supremo, em reacção à nota do escritório de advogado do juiz Agostinho Santos, em que comunicava a intenção do requerente em retomar às suas actividades profissionais no passado dia 09 deste mês.

Para as fontes próximas ao magistrado Agostinho Santos, a decisão do gabinete de Joel Leonardo está eivado de abuso de poder e incorre à desobediência, na medida em que, sublinham, "procura alterar a decisão de outro órgão".

Já alguns juristas apresentam entendimento diferente. Salvador Freire, antigo presidente da Associação Mãos Livres, por exemplo, refere que o acórdão da Câmara do Cível do TS não é de cumprimento imediato, dado que o Conselho Superior da Magistratura Judicial pode sentir-se inconformado e recorrer da decisão.

Serrote Hebo, igualmente jurista, docente na Academia Técnica de Estudos Jurídico e Empresarial, adverte que a decisão do gabinete de Joel Leonardo pode não estar errada, sendo que, com a decisão, a Câmara tenha provavelmente notificado a requerida [Conselho Superior da Magistratura Judicial], e essa tem 15 dias para reagir à decisão e, só depois deste timing, caso a requerida não reaja, é que o caso transita em julgado.

