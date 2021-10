O julgamento do antigo administrador municipal do Lubango vai ser retomado no dia 3 de Novembro depois da suspensão da primeira sessão, na semana passada, por razões técnicas. Silvano Levi aguarda em liberdade, com termo de identidade e residência, depois de ter estado em prisão preventiva durante seis meses.

O antigo gestor público está acusado dos crimes de peculato, violação das normas de execução do plano e orçamento, branqueamento de capitais, prevaricação e participação económica em negócios.

A informação do adiamento do julgamento foi avançada pela Angop, que cita uma fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR) na Huíla, que acrescenta que, para além do réu, na sessão suspensa tinham sido já ouvidos mais cinco declarantes, entre eles o ex-administrador do Lubango, Francisco Barros, que sucedeu a Silvano Levi no cargo.

Fazem igualmente parte dos declarantes um fornecedor de automóveis, um tio e duas primas do arguido, arrolados no processo por usarem viaturas do Estado, já apreendidas pela PGR.

Silvano Levi, detido em 2020 pelo SIC (ler aqui) , foi administrador do Lubango entre 2012 e 2014, tendo sido nomeado pelo então governador provincial da Huíla, Isaac dos Anjos, em substituição de Manuel Capenda.