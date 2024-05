Na província do Kwanza-Sul, um homem espancou brutalmente o vizinho, depois manteve-o em cárcere privado, tendo o indivíduo acabado por perder a vida, no dia seguinte, no município do Libolo.

Tudo começou no dia 20 deste mês na aldeia da Quingumba, quando o homicida se apercebeu que alguém lhe tinha roubado uma galinha e uma catana, conta o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional no Kwanza-Sul, Tomás Filipe António.

As agressões ocorreram depois de um alegado desaparecimento da residência do acusado de 55 anos um barril de plástico com capacidade de 220 litros, uma catana e uma galinha.

Desconfiado do vizinho, no dia 22, o homem foi até ao encontro dele para tirar satisfações, mas no decorrer da conversa acabou por agredi-lo levando-o para uma casa, onde o deixou fechado.

O acusado amarrou os membros do malogrado, torturou-o e depois foi-se embora. Nesta quinta-feira, 23, o indivíduo não aguentou e morreu.

A PN local teve conhecimento do caso por intermédio de uma participação. Os agentes foram ao encontro do suspeito e detiveram-no de imediato para ser responsabilizado criminalmente.