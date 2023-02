As denúncias que têm surgido nas redes sociais, nas últimas semanas, sobre o alegado comportamento inadequado do presidente do Tribunal Supremo (TS), Joel Bernardo, devem ser investigadas com urgência, defende a ONG Pro Bono Angola.

Com as redes sociais inundadas de denúncias sobre a suposta prática de crimes de Joel Leonardo, a Pro Bono Angola entende que o Presidente da República, João Lourenço, tem a obrigação de mandar investigar essas mesmas denúncias.

Em comunicado enviado aos jornalistas, citado pela Lusa, esta organização não-governamental que pugna pela defesa dos Direitos Humanos, diz estar muito preocupada com as "as inúmeras e constantes denúncias anónimas" oriundas de vários estratos da sociedade angolana, relacionadas com a pessoa do Dr. Joel Leonardo".

No documento, a ONG angolana nota ainda que enquanto venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo "tem a ingente responsabilidade de pautar a sua conduta com base em elevadíssimos princípios éticos, deontológicos e estatutários, que advém da função de juiz (moralidade pública, irrepreensibilidade, ética, probidade, dever de reserva) e que, por sua vez têm raízes constitucionais".