O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um homem de 22 anos no interior de uma habitação, no bairro Bela Vista, zona periférica da cidade de Benguela, que tinha nove mandados de detenção pendentes para cumprimento de pena de prisão efectiva, foi esta terça-feira anunciado.

O criminoso, conhecido nas lides do crime como Kikiabo, liderava associações criminosas que actuavam em quase todos os municípios de Benguela. E pesa sobre o homem os crimes de homicídio qualificado e voluntario, violação sexual, furtos e assaltos à mão armada com armas de fogo de diversos calibres.

Segundo o superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, a detenção do acusado com pesados antecedentes criminais ocorreu com ajuda das câmaras de vigilância do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

O oficial adiantou ainda que durante a detenção do acusado foi igualmente apreendida uma faca, um alicate de corte de cadeados, catana e uma arma de fogo do tipo Kalashnikov, de cano cortado, carregada com 12 munições.

Após a sua detenção, o homem foi conduzido à cadeia da comarca de Benguela, onde vai aguardar o julgamento em prisão preventiva.