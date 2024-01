Um passageiro disparou mortalmente contra um outro ocupante, quando este se manifestou desconfortável com o lugar do táxi onde ambos se encontravam, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda.

O cenário de terror ocorreu no período da noite, no bairro Sapú, no trajecto Kimbango e Bakita Kosi, no interior de uma viatura de marca Mazda (na foto), prestadora do serviço de táxi colectivo.

A vítima, de 21 anos, contou fonte policial, subiu para o táxi e se acomodou num dos bancos, no decorrer da viagem começou a sentir-se desconfortável no local, tendo solicitado ao outro ocupante para encostar mais do outro lado, no sentido de deixar o lugar mais espaçoso.

O homicida, insatisfeito com a reclamação, empunhou uma pistola e efectuou um disparo à queima-roupa na cabeça da vítima, que teve morte imediata.

Depois da confusão, as testemunhas fizeram uma participação ao Serviço de Investigação Criminal ( SIC), que se deslocou até ao local e prendeu o indivíduo.

Questionado pelos efectivos do SIC o motivo que o levou a tirar a vida do jovem, o homem respondeu que " não gostou das palavras proferidas pelo malogrado", razão pela qual fez o disparo.

O envolvido foi apresentado nesta segunda-feira na direcção municipal do Kilamba Kiaxi e o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, assegura que este será encaminhado ao juiz de garantia, para ser responsabilizado criminalmente.

Quanto à arma de fogo que se encontrava em posse do acusado, diligências estão a ser feitas para se descobrir a sua origem.