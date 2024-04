No Kuando Kubango, oito trabalhadores de uma empresa chinesa foram apanhados em flagrante delito quando estavam a abrir um caminho de terra que daria acesso a uma mina ilegal que se encontra nas margens do rio Luassenha, alegadamente de cobre, embora se suspeite igualmente de outros minérios existentes no local.

A detenção dos acusados ocorreu nesta semana quando a Direcção de Investigação de Ilícitos Penais do Comando Municipal do Cuchi da Polícia Nacional (DIIP) recebeu uma denúncia anónima que dava conta que naquela área havia movimentação estranha de máquinas e homens.

Os efectivos do DIIP deslocaram-se para o local e apanharam os homens com as "mãos na massa", interpelaram os trabalhadores e depois verificaram que estavam abrir uma picada até à mina de cobre nas margens do rio Luassenha.

Presumindo que, com abertura deste caminho, os homens pretendiam explorar de forma ilegal cobre, no local foram detidos oito cidadãos dos quais dois de nacionalidade chinesa sem documentação e seis cidadãos nacionais, que serão encaminhados para o juiz de garantia.

Durante a operação foram apreendidos quatro veículos, sendo uma carrinha de marca Toyota, uma máquina pá carregadora, um camião, um tractor e um veículo basculante.

Uma fonte ligada ao sector mineiro nacional disse ao Novo Jornal que este tipo de situações poderá ser evitada com mais sucesso quando for conhecido publicamente o Planageo, o Plano Geológico Nacional, que mapeou todos os pontos de interesse com potencial mineiro do país, o que daria às autoridades policias "dicas" essências de reforço da vigilância.

Isto, porque, há anos largos que, com persistência, são noticiados casos de garimpo ilegal, desde os diamantes do leste ao ouro e cobre, sendo que há um novo potencial em crescimento para este tipo de crime que são os minerais estratégicos para a indústria 2.0, como o cobalto, o coltão e as terras raras.