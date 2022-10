Um leão atacou brutalmente um camponês de 52 anos, na comuna do Savate, município do Cuangar, após a vítima ter saído da lavra com os seus amigos por volta das 21:00 de segunda-feira.

De acordo com uma nota publicada pelo Jornal de Angola, o homem e os seus companheiros tentaram afugentar o animal com catanas, mas o leão, esfomeado, não se sentiu intimidado e atacou-o, enquanto os amigos fugiram no sentido de procurarem mais ajuda.

Minutos depois, os camponeses regressaram munidos de catanas, lanças e paus, porém, o leão já tinha fugido e o agricultor foi encontrado estendido no chão e gravemente ferido. A vítima foi levada para o centro de saúde da sede municipal do Cuangar, onde o médico de serviço explicou que tinha ferimentos graves na região do tórax, baixo-ventre, braço esquerdo e perna direita.

Após o médico constatar a gravidade da situação, a vítima foi encaminhada para o hospital da República da Namíbia, onde acabou por morrer.