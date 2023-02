O Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Kuando Kubango está a investigar o vandalismo e o furto de equipamentos que serviriam para a montagem do sistema de irrigação do canal da comuna do Missombo em Menongue.

Esta semana, o porta-voz do SIC-Kuando Kubango, Paulo Dias de Novais, citado pela Radio Nacional, conta que foram detidos 12 indivíduos por furtarem mais de 400 tubos de aspersores que estariam para ser instalados no canal de irrigação do Missombo.

O porta-voz do SIC-Kuando Kubango disse ainda que os cidadãos, com idades entre os 12 e os 43 anos, arrombaram alguns contentores de 20 pés que se encontravam no estaleiro daquela comuna e subtraíram de lá um total de 450 tubos de aspersores.

Paulo Dias de Novais disse ainda que os homens transportaram os materiais com a ajuda de três motorizadas de três rodas (Kupapatas) para serem comercializados em mercados de aquisição de material ferroso, fora da província.

O SIC assegura que as diligências vão continuar até serem encontrados os demais elementos envolvidos nesta situação para serem responsabilizados criminalmente, enquanto os 12 cidadãos já detidos serão encaminhados para o Ministério Público.