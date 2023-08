De acordo com a direcção do Ministério do Interior naquela província, apenas uma criança saiu do local com vida, mas encontra-se gravemente ferida, com uma queimadura do 3°grau.

As autoridades explicam que o incidente ocorreu no último fim-de-semana no município de Mavinga, quando o pai estava a fazer limpeza do local, e, "para facilitar a locomoção dos residentes na área, colocou fogo no lixo que estava na via pública".

O que era para ser um pequeno fogo tornou-se num incêndio de grandes proporções que se espalhou por todo quintal, provocando a morte das três pessoas da mesma família.