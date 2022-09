Seis pessoas morreram e 48 ficaram gravemente feridas vítimas na sequência de um acidente de viação ocorrido no troço que liga Cambambe, no Kwanza Norte, e Munenga, no Kwanza Sul, envolvendo um autocarro com 56 passageiros, proveniente da província do Huambo com destino a Luanda.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Kwanza Norte, Edgar Salvador, citado pela ANGOP, o acidente ocorreu esta quinta-feira, no desvio da Munenga, quando o condutor perdeu o controlo do veículo, provavelmente devido a excesso de velocidade, que levou ao capotamento da viatura.

Alguns feridos foram socorridos no hospital provincial Agostinho Neto, em Ndalatando, em Cambambe e no Libolo. E as outras vítimas que se encontravam em estado crítico, por falta de médico neurocirurgião nas referidas províncias, foram transferidas para Luanda onde estão a ser assistidas.

O director clínico do Hospital provincial do Kwanza Norte, António da Costa, explicou que dois dos 11 pacientes que deram entrada naquela unidade hospitalar encontram-se em estado crítico e recebem assistência na área dos cuidados intensivos.

Já as vítimas mortais foram encaminhadas para a morgue do Hospital Municipal do Libolo.