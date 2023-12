A história fatídica aconteceu na província do Kwanza-Norte: uma mulher perdeu a vida, agredida pelo namorado, que viu depois a casa e os carros transformados em cinza, após serem incendiados pelos familiares da jovem assassinada.

O trágico cenário começou no dia 19 de Novembro deste ano, no município de Ndalatando, quando o casal se desentendeu e o homem no decorrer da discussão espancou brutalmente a mulher.+

A jovem, de 25 anos, foi socorrida para uma unidade hospitalar, onde acabou por morrer, no dia 22, pela complexidade do seu estado de saúde.

Depois da morte da mulher, o namorado apresentou-se no Serviço de Investigação Criminal ( SIC), considerando-se o causador da morte devido às agressões física que infringiu à parceira.

De acordo com a Polícia Nacional no Kwanza-Norte, o SIC encaminhou o acusado para o juiz de garantia que lhe aplicou o termo de identidade e residência.

Não satisfeito com esta medida imposta ao agressor, no dia 28, data do funeral, os familiares e conhecidos tomaram a iniciativa de realizar um cortejo fúnebre pacífico pelas artérias da cidade de Ndalatando, gesto este que terminou num evento violento, quando passaram pela rua em que reside o homicida confesso.

Os familiares da vítima incendiaram a casa do indivíduo e queimaram igualmente os dois carros que se encontravam na residência.

Depois de a polícia se aperceber desta situação, despoletou diligências que culminaram na identificação e detenção de 20 cidadãos envolvidos no acto de vandalismo, que foram encaminhados para o juíz de garantia.