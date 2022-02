O homicida de Lucuwa Armando Baptista, de 41 anos, camionista, assassinado à machadada quando tentava impedir que um grupo de assaltantes invadisse o veículo que conduzia numa área de serviço da EN140, comuna de Kiangombe, município de Lucala, província do Kwanza Norte, cujo corpo foi encontrado num matagal, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) no município de Viana, em Luanda, e ficou em prisão preventiva esta terça-feira.

Ao que o Novo Jornal conseguiu apurar, o suspeito, de 42 anos, desempregado, foi ouvido na manha desta terça-feira, 15, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.

À data dos factos, a 6 do mês passado, o SIC-Kwanza-Norte no município de Lucala, mediante denúncia anónima, tomou conhecimento da existência de um cadáver na estrada Nacional 140, na área de Kissembe, comuna de Kiangombe, a 21 quilómetros da sede municipal.

Face à relevância da informação, os operacionais deslocaram-se ao local, "tendo encontrado o cadáver de um homem, sem qualquer documentação, estatelado num matagal, trajando um fato macacão de cor azul com barras verdes, estampado com um dístico da Sonangol, Pesquisa e Produção, descalço e amarrado nos membros superiores na parte detrás com um fio eléctrico", descreveu ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC local, Adão Morais.

Após esta sucessão de acontecimentos, os elementos do SIC fizeram algumas diligências, tendo encontrado o veículo em Ndalatando, com o contentor, que transportava frescos, vazio.

Posteriormente, e na sequência das investigações dos elementos do SIC provincial, foram detidos quatro pessoas envolvidas na comercialização dos bens, incluindo uma mulher, de 53 anos, que tinha feito uma "transferência bancária para pagar os produtos no valor de 4 milhões Kwanzas", para conta de um dos suspeitos, já detido.

"O SIC-Kwanza Norte, solicitou a cativação de conta e no momento, foi ainda possível obter igualmente a assinatura do suspeito, bem como, a sua foto, onde seguidamente deu para identificar o primeiro suspeito... face à evidência dos factos, procedeu-se à apreensão dos produtos em causa, bem como, a detenção dos compradores", adiantou Adão Morais. Prosseguem diligências para localizar e deter os homicidas.

De acordo com o responsável pela comunicação do SIC-Kwanza Norte, constatou-se que a vítima apresentava lesões graves na região da cabeça, produzido com um objecto cortante e havia vestígios de pneu de camião e alguns objectos, incluindo um machado com vestígios de sangue.

Adão Morais relatou ainda que o SIC-Kwanza Norte, após cumprir as formalidades, procedeu à remoção do cadáver até à morgue do Hospital Municipal de Lucala.