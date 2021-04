Milagre Gonga Lucas, de 18 anos, foi morto com um disparo de caçadeira na zona da cabeça, à queima-roupa, pelo próprio pai, por causa de 130 mil Kwanzas, no município de Cazengo, província do Kwanza Norte, avançou ao Novo Jornal, fonte da corporação.

O progenitor, de 56, está em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Kwanza-Norte, acusado por crime de homicídio qualificado.

Segundo a acusação, na terça-feira, 27, o arguido estava no interior da sua habitação com os familiares, em convívio, quando notou o desaparecimento do dinheiro, tendo acusado o filho pelo desaparecimento do dinheiro.

"O homem, insatisfeito, questionou o filho pelo desaparecimento do dinheiro e este alegou que não sabia de nada. O suspeito não gostou da resposta do filho e foi ao quarto, onde pegou numa arma de fogo do tipo caçadeira e efectuou um disparo mortal na nuca do filho", disse a fonte da Polícia Nacional (PN) no Kwanza-Norte.

Segundo a PN, o arguido, após ser ouvido em primeiro interrogatório judicial pelo Ministério Público, foi encaminhado para a cadeia da comarca do Kwanza-Norte, onde vai aguardar julgamento preventivamente.

"Durante a sua audição na Procuradoria-Geral da República (PGR) no Kwanza-Norte, o arguido revelou a autoria do crime e o MP, após aplicar às medidas de coacção de prisão preventiva, orientou a condução do arguido para cadeia da comarca do Kwanza-Norte", concluiu.