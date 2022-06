Kwanza-Norte/Caculo Cabaça: Trabalhadores e empreiteira têm 15 dias para chegar a acordo, prazo instituído pelo ministro da Energia e Águas - UNITA exige responsabilização civil e criminal dos autores materiais e morais

O ministro da Energia e Águas esteve esta terça-feira na barragem de Caculo Cabaça, no Kwanza Norte, onde se reuniu com os sindicatos e a direcção da empreiteira chinesa CGCG, para falar da situação laboral e social que se vive no projecto hidroeléctrico, e depois de terem vindo a público imagens de vídeo que mostram efectivos do Comando Municipal de Cambambe da Polícia Nacional (PN) a disparar contra trabalhadores desarmados quando protestavam por melhores condições de trabalho. Do encontro resultou a definição de um prazo de 15 dias para que seja colocado um ponto final na tensão entre patrões e empregados, que já levou à morte de trabalhadores.