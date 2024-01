A burla ocorreu na última semana, na cidade do Waco-Kungo, quando os burladores se deslocaram até ao estabelecimento comercial do estrangeiro com a finalidade de trocar notas falsas de dólares norte-americanos por notas verdadeiras de kwanzas.

O comerciante, sem saber que o dinheiro era falso, aceitou fazer o negócio, mas, depois de ter despachado os homens, que de imediato se colocaram em fuga para a província do Huambo, foi conferir os dólares e deparou-se com apenas 600 USD falsos, sendo o resto papel vulgar.

Depois disso, o lesado fez uma participação às autoridades, que com base nos dados recebidos, fizeram uma investigação em volta do caso que culminou com a localização e detenção dos quatro indivíduos no Huambo.

Os quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 37 e os 56 anos, foram levados do Huambo para o Kwanza-Sul pelos efectivos da Polícia Nacional e colocados no Comando Municipal da Cela.

Estes serão agora encaminhados para o juiz de garantia.