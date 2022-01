Uma criança de 12 anos entrou, armado, com uma pistola à cintura, numa esquadra, este Domingo de manhã, no município da Quibala, província do Kwanza-Norte, tendo sido retido pelos efectivos da Polícia Nacional (PN) após ter deixado cair a arma com 23 munições.

A informação foi avançada ao Novo Jornal pelo Comando Provincial do Kwanza-Sul que acrescenta que o adolescente "entrou na esquadra com argumento de que precisava de ajuda para viajar do município da Quibala para o município do Mussende com o propósito de encontrar-se com o seu progenitor".

De acordo com um comunicado da PN, esta situação insólita ocorreu por volta das 05:00, deste Domingo, 30, quando o menor foi pedir ajuda aos efectivos da PN e ao sair da esquadra deixou a arma escorregar.

"O homem da guarda notou algo de estranho na cintura da criança, quando pretendiam efectuar uma verificação, o menor deixou cair a arma em perfeitas condições e com o respectivo carregador contendo 23 munições".

A PN adianta que estão em curso diligências para saber a origem da arma, assim como as suas verdadeiras motivações e supostos envolvidos para a devida responsabilização criminal.