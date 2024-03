Um homem que se fazia passar por agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) há dez anos, na província do Kwanza-Sul, foi detido pelas autoridades acusados de roubo e burla.

A detenção do homem ocorreu no último fim-de-semana no município da Quibala, numa operação realizada pela Direcção de Investigação de Ilícitos Penais.

O cidadão nacional de 40 anos vai ser encaminhado para o juiz de garantia onde será responsabilizado pelos crimes cometidos ao longo destes anos.

Segundo as autoridades locais, foi possível deter o implicado por intermédio de uma denúncia anónima que dava conta que o homem se encontrava no interior de um estabelecimento comercial, onde acabou por ser detido.

O falso efectivo do SIC foi encontrado com um cartão de identificação falso da instituição, um Bilhete de Identidade pessoal e um cinto da Polícia Nacional, cuja origem ainda não se conhece.

O Novo Jornal soube que o acusado praticava as suas actividades criminais nos municípios da Quibala, Libolo, cidade do Waco-Kungo, bem como nas províncias de Luanda e Huambo.

Em declarações às autoridades, o burlador confessou que já esta neste esquema desde 2014 e burlou alguns indivíduos nas redes sociais, prometendo emprego no SIC.