Kwanza-Sul: Homem que esfaqueou até à morte ex-procurador do Sumbe no ano passado condenado a 22 anos de prisão

Um ano depois da morte por assassinato do ex-procurador militar da província do Kwanza-Sul, António Ferro Faria, o Tribunal da Comarca do Sumbe julgou e condenou o principal homicida a 22 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização à família, soube o Novo Jornal.