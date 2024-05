No Kwanza-Sul, um homem roubou a farda do seu patrão e fez-se passar por funcionário do serviço penitenciário do município da Cela, exibindo-se com a roupa na via pública.

O individuo, que alegava ser trabalhador da instituição, acabou por ser capturado no bairro Lumumba depois de uma denúncia anónima que dava conta que um homem estava a circular com o fardamento do serviço penitenciário.

O falso polícia de 34 anos foi detido de imediato, nesta quarta-feira, e será encaminhado para o juiz de garantia, para ser responsabilizado criminalmente.

A farda chegou às mãos do acusado depois de este ter invadido um dos compartimentos da residência do seu patrão que é efectivo do Ministério do Interior daquela região.

Quanto ao motivo que o levou a roubar o uniforme da polícia da casa do seu chefe é desconhecido, visto que o homem se recusa a dar mais informações.