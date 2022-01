Um idoso de 67 anos foi enterrado vivo pelos seus familiares após ter sido acusado de ser o responsável pela morte do sobrinho, no município da Quibala, província de Kwanza-Sul. Cinco indivíduos, já detidos, confessaram ter cometido o crime por acreditarem que "o homem era feiticeiro".

Os detidos, em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC), por suspeitas de homicídio qualificado, vão aguardar o julgamento na cadeia da comarca do Kwanza-Sul, avançou ao Novo Jornal fonte da corporação.

Ao que o Novo Jornal apurou, o crime remonta a 12 deste mês, quando realizavam as exéquias fúnebres do jovem, mas, entretabto, os familiares do idoso empurraram-no para a cova acusando-o de ser feiticeiro, onde foi sepultado vivo.

Após a denúncia às autoridades da província do Kwanza-Sul, a Procuradoria-Geral da República (PGR) local ordenou aos efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) para obterem a confirmação dos factos, procedendo à exumação dos restos mortais do idoso, tendo confirmado o caso de homicídio qualificado.

Segundo a PN, entre os detidos está um casal, os pais do sobrinho do idoso, que estavam foragidos com outros três membros da mesma família que também estão em prisão preventiva por crime de homicídio qualificado.

Depois da exumação do corpo do idoso foi realizada a autopsia à qual se seguiram as devidas cerimónias fúnebres no mesmo cemitério.