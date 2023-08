Um homem de 80 anos está ser acusado pela polícia de ter assassinado a sua mulher, de 62, com recurso a uma catana, no decorrer de um desentendimento entre o casal, no município do Libolo, província do Kwanza-Sul.

Esta informação foi avançada pela direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Kwanza-Sul da Polícia Nacional (PN), que ressaltou que o caso já está ser investigado.

O crime ocorreu no bairro Tumba-Samba, no interior de uma lavra, depois de um desentendimento entre o casal, por motivos ainda não esclarecidos.

O homem muniu-se de uma catana e desferiu vários golpes em todas as partes do corpo da mulher, que não aguentou os ferimentos e teve morte imediata no local.

A detenção do idoso aconteceu por causa de uma denúncia feita pelos populares à PN, que se deslocou até ao bairro e deteve o indivíduo, que será presente ao juiz de garantia.