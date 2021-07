O Programa de Fortalecimento da Protecção Social do Governo, designado por "Kwenda", começou esta quinta-feira a fazer, por via do Instituto de Desenvolvimento Local (FAS), as primeiras transferências sociais monetárias aos 20.820 agregados familiares seleccionados em situação de pobreza no município do Seles, na província do Kwanza-Sul.

O programa do Governo, que representa menos de 2% dos 14,7 biliões de kwanzas previstos de despesas no Orçamento Geral do Estado (OGE) 2021, é operacionalizado pelo FAS, que, em coordenação com outros programas de combate à pobreza, tem como função contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades.

Avaliado em 420 milhões de dólares, é financiado em 320 milhões pelo Banco Mundial, e em 100 milhões pelo Tesouro Nacional, e está previsto alcançar 1.608.000 de famílias até 2023 em cerca de 40 municípios seleccionados.

No Kwanza-Sul, ao longo desta semana e da próxima, os mais de 20 mil agregados classificados como pobres ou vulneráveis de aldeias e bairros do Seles vão receber, no conjunto, quase 531 milhões de kwanzas na modalidade multicaixa e em numerário, sendo que individualmente cada família é beneficiada com a prestacção trimestral de 25.500 kwanzas, o que representa uma renda mensal fixada em 8.500 kwanzas.

Seles é, assim, o nono município do País onde já começaram a ser realizadas as transferências sociais monetárias no âmbito do "Kwenda".