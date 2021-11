De uma norma feita às pressas para cobrir lacunas deixadas pelo colonialismo, Angola evoluiu para uma moderna lei que determina importantes políticas de educação. Tirar do papel para prática continua, no entanto, a ser um «osso duro de roer».

Estávamos em Dezembro de 1975, apenas um mês depois da proclamação da Independência. O então Conselho da Revolução, que poderia hoje equivaler a Assembleia Nacional, identificou a necessidade de se promover um corte radical com o passado colonial. Assim, procedeu-se à nacionalização do ensino, através da Lei n.º 04, publicada no Diário da República n.º 25, datado de 09 de Dezembro do ano da Dipanda.

Judite Seabra, que entrou para o mundo da docência poucos meses depois da aprovação daquela norma, recorda, em breve entrevista ao Novo Jornal, o entusiasmo com que os quadros nacionais viveram aquele período: "A Lei n.º 04 foi um importante instrumento de combate ao analfabetismo, porquanto, depois da Independência, herdámos cerca de 85% de analfabetos", explica, antes de acrescentar que era preciso que todos estivessem na escola, fosse criança, jovem ou adulto.

De 63 anos, 38 dos quais dedicados ao ensino e, simultaneamente, ao desempenho de diversos cargos no Ministério da Educação (MED), como os de directora dos gabinetes Jurídico e de Intercâmbio, Judite Seabra entende que não se pode analisar o percurso legislativo do sector da Educação sem se atentar para o então sistema político vigente (monopartidário) e, principalmente, para os mais de 20 anos de guerra. "Praticamente, fomos fazendo gestão daquilo que tínhamos herdado do ensino colonial, com programas de alfabetização, com a chamada de todos para o ensino", resume, elogiando a medida do Estado que permitia que professores e educadores se pudessem livrar do serviço militar obrigatório.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)