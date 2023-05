Os jornalistas angolanos sugerem a criação de canais de denúncia de casos de censura e intimidação nos órgãos de comunicação social para trabalharem com rigor e imparcialidade no tratamento das notícias. Querem igualmente ver criados conselhos de redacção a partir do mês de Julho em todos os órgãos de comunicação social, nos termos da lei.

A iniciativa é da Comissão da Carteira e Ética (CCE) e do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), que pedem ao à Assembleia Nacional a adopção de um novo modelo de regulação, que transfira as actuais competências do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTICS) para a Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERCA).

Estes assuntos foram abordados esta quarta-feira, 03, na 1ª Conferência Nacional de Jornalistas, que decorreu no Centro de Formação de Jornalistas (CEFOJOR), em Luanda, sob o lema "Por um jornalismo livre, ético e digno", por ocasião do Dia da Liberdade de Imprensa, data em que saiu também o relatório de 2023 dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF), onde está assinalada a queda da liberdade de imprensa em Angola, que caiu 26 lugares, numa lista de 180 países, de 99 em 2022 para 125 em 2023.

Na conferência, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, revelou não ser possível exercer um jornalismo livre quando a fonte paga as ajudas de custo e garante ao mesmo tempo o transporte para os jornalistas em serviço.

Daí, o SJA instar as entidades empregadoras a melhorar as condições de trabalho, salariais e sociais dos jornalistas.

Teixeira Cândido lembrou que houve avanços salariais a nível dos órgãos públicos de comunicação social, e reitera a necessidade de o mesmo acontecer com os privados.

O enceramento de vários meios de comunicação social por parte do Executivo e a instrumentalização dos órgãos públicos foram outros assuntos abordados nesta 1.ª Conferência Nacional de Jornalistas.

O papel da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA) não foi ignorado pelos profissionais da comunicação social que teceram críticas a este órgão regulador e também de supervisão.

Reginaldo Silva, membro da ERCA, considerou, durante o encontro, que o mandato da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana, de 2017 a 2022, foi decepcionante.

"Podíamos ter feito muito mais, esse mandato da ERCA para mim foi decepcionante. Espero que o próximo seja de facto melhor", disse Reginaldo Silva, que representa o SJA na ERCA e que anunciou, durante a conferência, que abandona a ERCA no final do presente mandato.

Entretanto, os jornalistas que participaram na 1ª Conferência Nacional de Jornalistas, com maior destaque para os dos órgãos do Estado, queixaram-se da existência de censura nos seus órgãos através da conhecida figura "ordem superior".

Os atropelos à ética e à deontologia profissional foram também temas muitos discutidos no encontro.

A jornalista Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética, órgão fiscalizador da actividade jornalística em Angola, disse que ainda há jornalistas sem habilitações a exercerem actividade das redações, mas deixou claro que a CCE irá actuar conforme a Lei.

Luísa Rogério disse que, até agora, cinco órgãos de comunicação social foram responsabilizados por incumprimento do dever legal, por terem nas redacçãos profissionais sem carteira.

A presidente da CCE mostrou-se preocupada com o facto de muitas redações estarem a receber ou admitir pessoal sem licenciatura em comunicação social ou jornalismo.

Na conferência, a presidente da CCE salientou que as primeiras carteiras profissionais dos jornalistas já se encontram vencidas e que, a partir do final deste mês, as novas carteiras profissionais começam a ser emitidas.

"Estamos a preparar as condições técnicas, visto que a validade das primeiras carteiras já expirou. Estamos agora a ver a questão da qualidade das pastas e da própria carteira, pois houve muitas reclamações sobre a sua qualidade", referiu.

Luísa Rogério avisou que os profissionais que tratarem pela primeira a sua carteira profissional vão ter de pagar 50 mil kwanzas, ao contrário dos 35 actuais.

"Já estamos na segunda carteira, quem tentar tratar pela primeira vez vai pagar mais", disse presidente da CCE.

Após as discussões dos vários temas agendados na conferência, os delegados formularam, entre as várias recomendações, a criação de canais de denúncia de casos de censura e intimidação nos órgãos de comunicação social, a criação dos conselhos de redacção a partir do mês de Julho em todos os órgãos, instar as entidades empregadoras a melhorar as condições de trabalho, a realização de formação contínua dos jornalistas sobre várias matérias, e incumbiram o SJA a desencadear o processo de implementação dos acordos colectivos de trabalho nos órgãos privados, com base na legislação.

Já o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, que fez a abertura do encontro, disse que vai trabalhar com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos na preparação de uma proposta legal que visa incentivar a classe jornalística.

"Vamos trabalhar com o sindicato na perspectiva de montarmos um projecto e a partir daí fazermos chegar a preocupação às instâncias superiores", disse o ministro à margem da 1.ª Conferência Nacional de Jornalistas.