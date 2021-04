Liberdade de imprensa melhora em Angola mas "velhos hábitos" estão de volta e media controlados pelo Estado manipulados como sempre - relatório RSF

Angola subiu três lugares no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa 2021 elaborado pelos Repórteres Sem Fronteiras (RSF), mas a organização deixa vários alertas, nomeadamente sobre as leis aprovadas em 2016 que facilitam processos criminais por difamação e forçam estações de TV e rádio a transmitir discursos presidenciais para o País, e sobre o facto de os poucos canais de TV, as rádios e os cerca de 20 jornais e revistas ainda serem "amplamente controlados ou influenciados pelo Governo e partido no poder".