Imprensa alvo de ataques, leis draconianas para reprimir e assediar jornalistas, liberdade de associação sob pressão, graves violações dos direitos humanos... eis algumas das conclusões do relatório da Human Rights Watch sobre o que se passou no País em 2023 em matéria de Direitos Humanos..

A Human Rights Watch (HRW) considera, no seu relatório anual sobre o estado dos direitos humanos no mundo, no caso particular em Angola, que a imprensa foi alvo de ataques em diversas ocasiões ao longo do ano passado, com as autoridades governamentais a "impor leis draconianas" para reprimir e assediar jornalistas.

Também a liberdade de associação esteve sob pressão, segundo o documento, que refere que o Governo tem tentado aprovar uma nova lei relativa às organizações não-governamentais, que limita as actividades dos grupos da sociedade civil. O relatório lembra que em Maio de 2023, o parlamento angolano votou o primeiro projecto de lei sobre o Estatuto das Organizações Não Governamentais, sobre o qual grupos da sociedade civil afirmam "contradizer os compromissos de Angola perante o direito internacional de defender a liberdade de expressão e de reunião".

"Entre outras coisas, a lei estabelece um órgão de supervisão, que tem o poder de dissolver uma organização da sociedade civil sem recorrer a processos judiciais, e proíbe as organizações não governamentais (ONG) de se envolverem em "actos subversivos ou que possam ser entendidos como tal". A lei está, actualmente, a ser revista por uma comissão especial do parlamento, antes de ser novamente aprovada e, posteriormente, enviada ao presidente para aprovação final", lê-se no relatório da Human Rights Watch.

O relatório anual da organização chama igualmente a atenção para o facto de mulheres e meninas, "em particular as vendedoras ambulantes e as migrantes", continuarem a sofrer abusos por parte das forças de segurança.

Segundo a HRW, as forças de segurança do Estado angolano foram implicadas em graves violações dos direitos humanos, "incluindo mais de uma dúzia de execuções extra-judiciais e outros assassinatos ilegais, uso excessivo de força contra manifestantes pacíficos e detenções arbitrárias".

"As autoridades continuaram a despejar pessoas à força e a realizar demolições sem cumprir com as necessárias garantias processuais ou a disponibilização de adequada habitação ou compensação para os residentes despejados", lê-se também no documento.

"A repressão dos manifestantes e activistas pacíficos no enclave de Cabinda continuou em 2023, violando o direito internacional. As autoridades recusaram todos os pedidos dos activistas pró-independência de Cabinda para se reunirem pacificamente. Sempre que houve reuniões, a polícia interrompeu-as violentamente, detendo os participantes de forma arbitrária" refere o documento.

O relatório anual sobre os direitos humanos no mundo, no seu artigo de introdução, lembra que 2023 foi "um ano marcante, não só pela supressão dos direitos humanos e pelas atrocidades em guerras, mas também pela indignação selectiva dos governos e pela diplomacia transacional, que trouxe profundos custos para os direitos humanos daqueles sem um assento na mesa de discussão", lembrando as guerras Israel/Palestina, Rússia/Ucrânia. Lembra anda o conflito no Sudão assim como os de Mianmar, Etiópia e Sahel.